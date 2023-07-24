Под Курском сгорели два авто

24 июля в 02.40 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в Суджанском районе, село Заолешенка, на улице Новоселовка.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 42 Суджанского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, электрические сети газовая служба.

В результате пожара огнем повреждена кабина автомобиля «Ман» и сгорел автомобиль «Кия Сид», сообщает ГУ МЧС региона.

Пожар тушили 20 человек и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).