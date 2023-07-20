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НовостиЗдоровье20 июля 2023 5:41

В Щетинке под Курском строят ФАП

Его откроют в сентябре
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курском районе появится девять новых объектов здравоохранения

В Курском районе появится девять новых объектов здравоохранения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском районе продолжается строительство объектов здравоохранения. В частности идет строительство фельдшерско-акушерского пункта в Щетинке. На объекте рабочие монтируют модульное здание. Работы по установке инженерных систем практически завершены. ФАП планируют открыть в сентябре.

- Завершается строительство ФАПа в Щетинке, на который выделено 14 млн рублей. Ранее в деревне не было пункта для оказания медицинской помощи, - сказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

В регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этому в населенных пунктах Курского района появится девять новых объектов здравоохранения: три ФАПа, четыре офиса врача общей практики и две врачебные амбулатории.