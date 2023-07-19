На ремонт курской поликлиники №4 потратят почти 220 миллионов рублей

Ремонт в курской поликлинике №4 идет с апреля этого года. Планируется произвести отделку фасада, замену оконных и дверных блоков, инженерных систем и внутреннюю отделку помещений. На сегодняшний день уже завершаются демонтажные работы, выполняется штукатурка стен, начался монтаж систем электроснабжения и водоснабжения.

- После завершения всех работ в декабре этого года поликлиника откроет свои двери полностью обновленной. Появится и современное оборудование, – рассказал вице-губернатор региона Андрей Белостоцкий.

На ремонт поликлиники выделено более 219 млн рублей. Кроме того, после завершения всех работ будет установлено новое медицинское оборудование – цифровые рентгеновские аппараты и флюорограф. На эти цели выделено почти 50 млн рублей из федерального бюджета.