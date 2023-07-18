В Курске мотоциклист сбил женщину на переходе

17 июля в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 17 июля примерно в 22:30. в районе дома № 185 по улице Бойцов 9-й Дивизии в Курске. 24-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», ехал по улице Бойцов 9-й Дивизии со стороны 50 Лет Октября в направлении улицы Сумская Курска. По предварительным данным здесь он сбил 26-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения мотоцикла на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП мотоциклист и девушка-пешеход получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - рассказали в ГИБДД региона.

17 июля в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими, в которых шесть участников дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом семь водителей, еще двое отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 36 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 6556 нарушений ПДД РФ, из них 6054 нарушений скоростного режима.