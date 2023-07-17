Под Курском пьяный водитель перевернулся в кювет - пострадала женщина

За три дня в регионе поймали 17 пьяных за рулем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 16 июля примерно в три часа ночи. В Кореневском районе Курской области на шестом километре автодороги «Коренево-Верхняя Груня» по предварительным данным 37-летний пьяный водитель, лишенным водительского удостоверения, ехал на автомобиле «МАЗДА 6» со стороны села Толпино в направлении села Александровка.

- Здесь он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 30-летняя пассажирка получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 14 по 16 июля в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых 15 участников дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 17 водителей, еще 14 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть водителей задержали по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).