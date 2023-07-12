На конкурсе «Учитель года России» Курскую область представит Владимир Батуров

В финал вышли 90 учителей из разных уголков России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» представит Владимир Батуров

На официальном сайте конкурса представлены 90 конкурсантов. В видеовизитках они раскрывают наиболее значимые аспекты своей профессиональной деятельности, демонстрируют свою педагогическую индивидуальность и рассказывают о достижениях своих учеников.

Курскую область представляет Владимир Валерьевич Батуров, учитель английского языка школы №17 Курска. Владимир Валерьевич окончил Курский государственный университет. В конкурсном движении - с 2020 года, является победителем муниципального и регионального этапов конкурса «Педагогический дебют». Увлекается музыкой.

- Работая с детьми, я чувствую, что могу сделать чью-то жизнь лучше, - говорит Владимир Батуров.

Очное знакомство с лучшими учителями страны пройдет в финале, с 20 сентября по 5 октября 2023 года.