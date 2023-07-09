В Курске в квартире загорелся электросчетчик

В 18:27 08 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о задымлении в подъезде жилого дома на улице Республиканская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 5, ПСЧ № 2 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС пожар удалось потушить в 18:38. В квартире горел электросчетчик, закопчена стена и потолок. Пожарные эвакуировали 12 человек. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 17 человек и семь единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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