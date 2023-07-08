Курский драматический театр откроет сезон в обновленном зале

Труппа уже готовит новые постановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году театральный сезон Курского драматического театра закончился раньше, чем обычно. В конце мая в большом зале начались ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Культура». Постановки нового сезона курский зритель увидит в обновленных условиях.

Уже демонтировали 812 кресел и напольное покрытие. С 17 июля начнется установка новых театральных кресел, изготовленных из натуральной древесины, а также современных высокотехнологичных материалов. Кресла в Курском драмтеатре не меняли более 20 лет, добавили в Минкульте Курской области.

Зрительный зал планируется оформить в бежево-коричневых тонах, в общей концепции театра.

Также благодаря национальному проекту в театре ожидается замена звукового оборудования в большом зале. Будут приобретены акустические системы, усилители, стабилизаторы. Всего на модернизацию драматического театра выделено более 32 млн рублей.

В ближайшее время сотрудники драмтеатра приступят к созданию музея.

- Мы планируем создать настоящее арт-пространство с многофункциональным культурно-театральным центром. У посетителей появится прекрасная возможность познакомиться с историей курского театра и с именами знаменитых театральных деятелей. Внутри будет организована работа дискуссионного клуба и пространства для проведения мастер-классов,- рассказала министр культуры региона Юлия Полетыкина.