В парке КЗТЗ Курска поставят корову Радугу

В разных частях города стоит уже несколько таких арт-объектов Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске прошел мастер-класс по росписи коровы

Не настоящей, а арт-объекта. Его установят в парке КЗТЗ, возле ДШИ №6.

Пока буренка находится в лагере «Орленок». Будущая «масть» - это будет пазл, эскиз разрабатывали сами дети. Расписывали арт-объект воспитанники детских художественных школ и ДШИ, руководила процессом и делилась секретами - художник Юлия Бартенева.

Ребята предложили назвать корову Радугой – так называется смена, во время которой буренку раскрасили.

На этом арт-объекте курские художники останавливаться не будут. Следующий мастер-класс по росписи запланирован на 22 июля. он пройдет в Парке мельниц в селе Красниково Курской области.