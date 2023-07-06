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НовостиЗвезды6 июля 2023 10:45

В парке КЗТЗ Курска поставят корову Радугу

Арт-объект расписали дети
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В разных частях города стоит уже несколько таких арт-объектов

В разных частях города стоит уже несколько таких арт-объектов

Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске прошел мастер-класс по росписи коровы

Не настоящей, а арт-объекта. Его установят в парке КЗТЗ, возле ДШИ №6.

Пока буренка находится в лагере «Орленок». Будущая «масть» - это будет пазл, эскиз разрабатывали сами дети. Расписывали арт-объект воспитанники детских художественных школ и ДШИ, руководила процессом и делилась секретами - художник Юлия Бартенева.

Ребята предложили назвать корову Радугой – так называется смена, во время которой буренку раскрасили.

На этом арт-объекте курские художники останавливаться не будут. Следующий мастер-класс по росписи запланирован на 22 июля. он пройдет в Парке мельниц в селе Красниково Курской области.