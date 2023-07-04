В Курской области в ДТП с участием двух «Рено» пострадал мужчина

По предварительным данным, вчера, 3 июля, примерно в 11:40 на 73 км автодороги «Курск – Касторное», «Рено Логан» ехал со стороны города Щигры в сторону поселка Черемисиново. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. На одном из участков дороги у машины отсоединилось переднее левое колесо и попало в лобовое стекло попутного автомобиля «Рено Сандеро».

Не ожидавший подобного развития событий водитель «Сандеро» не справился с управлением, и машина вылетела в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курской области будут судить водителя, по вине которого погиб ребенок.