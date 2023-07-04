Еще одна курская школьница получила 100 баллов на ЕГЭ

Диана Гориводская. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Выпускница школы № 7 им. А.С. Пушкина Диана Гориводская пополнила число курских ребят, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. У нее максимальный результат по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Результат Диана получила позднее других выпускников, так как сдавала итоговую аттестацию в резервный день.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, в Курской области назвали первых стобалльников по ЕГЭ. Высший балл по литературе получили выпускницы школы №33 Курска Наталья Колесниченко, школы №4 Льгова Алина Иванова, а также ученица Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» Милена Тарасова.

По химии на сто баллов сдали экзамен две участницы ЕГЭ – выпускница лицея №6 имени М.А. Булатова Юлия Беленькова и ученица 11 класса школы №22 Курска Вероника Дьяченко. По географии высший балл получила 11-классница Ленинской школы с углубленным изучением отдельных предметов Октябрьского района Дарья Сопина.