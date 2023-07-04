Курянин потерял 21 тысячу рублей, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков

После повторного введения данных банковской карты со счета заявителя списались еще 19 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Житель Беловского района бронировал поездку из Москвы через популярный сервис поиска попутчиков. Об этом информирует пресс-служба полиции Курской области. Откликнувшийся водитель сразу предложил перейти к общению через мессенджер, покинув защищенный сайт.

Якобы для бронирования места требовалось оставить небольшую предоплату. Для этого злоумышленник прислал ссылку на сайт, где необходимо было ввести номер карты. После всех манипуляций вместо оговоренных 50 рублей со счета потерпевшего сняли больше двух тысяч.

Потерпевший потребовал вернуть деньги, но злоумышленник заверил, что произошел сбой, и возврат необходимо оформить также через присланную в сообщении ссылку. После повторного введения по ней полных данных банковской карты со счета заявителя списались еще 19 тысяч.

Полиция напоминает, что на официальном сервисе поиска попутчиков могут быть мошенники. Распознать их просто – они всегда предлагают продолжить общение через другие мессенджеры. Если речь заходит о предоплате – прекращайте общение. Потому с настоящими водителями все финансовые операции проходят только при личной встрече.