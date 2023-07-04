В Курской области ряд сел останутся без света из-за воскресной бури

Свет отключат и на некоторых улицах Рыльска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Энергетики сообщают, что в связи с ремонтно - восстановительными работами после воскресной бури, 4 июня будет отключена подача электроэнергии в ряд населенных пунктов Рыльского района Курской области.

Обесточены будут с 10.00. до 17.00. - сельские населенные пункты Боромыково, Короста, Кулига, Лухтоново;

С 11.00. до 17.00. - улицы города Рыльска: Урицкого, К.Маркса, Марата, Свердлова, 25-го Октября, 1 Мая.

В то же время электроснабжение, нарушенное 3 июля в результате обстрела ВСУ села Веселое Глушковского района Курской области восстановлено в полном объеме в 20.45 в тот же день.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним. Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.