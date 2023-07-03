В Курске представили спектакль «Огненная дуга. Сталь»

Спектакль посвящен событиям лета 1943 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь». Постановка создана по мотивам романа Виктора Кондратенко «Курская дуга», который посвящен событиям лета 1943 года.

Руководитель и режиссер спектакля – заслуженный артист России, лауреат театральной премии имени А.П. Буренко Андрей Колобинин.

В постановке также отражены подвиги советских людей, которые ковали победу в тылу Фото: Светлана ВОЛКОВА

А премьера спектакля состоится 23 августа, в 80-ю годовщину победы в Курской битве. Постановку куряне и гости города смогут посмотреть бесплатно. А затем она войдет в репертуар Курского драматического театра.

Спектакль создан с расчетом на передвижные показы - минимализм декораций позволит артистам показать его не только в стенах драматического театра.

В центре повествования - боевые действия частей корпуса под командованием генерала Курбатова Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авторы рассказали, что выбор произведения для постановки был непростым. Пришлось прочесть несколько десятков книг о Великой Отечественной войне прежде чем остановились на произведении Виктора Кондратенко.