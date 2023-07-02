В Курске на улице Серегина сгорели «Опель Астра» и «копейка»

Сообщение о пожаре на улице Серегина в Курске поступило в диспетчерскую 2 июля в 2:58. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. На место сразу же направили пожарных, полицейских и медиков.

В 3.07 спасатели справились с огнем. Однако пламя успело нанести ущерб. По данным ведомства, полностью сгорел легковой автомобиль «Опель Астра». Кроме того, повреждения получила стоящая рядом «копейка»: пожар повредил в ней поворотник. Люди, к счастью, не пострадали.

На месте работали 11 человек и четыре единицы техники. Причина ЧП устанавливается.