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НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:40

30-летнего жителя Курской области осудили за татуировки с нацистской символикой

Ему назначили два года принудительных работ с удержанием из заработка 10%
Анна ГРЕБЕНКИНА

30-летнего жителя Черемисиновского района осудили за демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области 1 июля.

Мужчина отбывал наказание в исправительном центре. Именно там он и совершил два этих преступления по ч.1 ст. 282.4 УК РФ. К слову, до уголовной ответственности его привлекали к административной - за пропаганду нацистской атрибутики. Но осужденный никаких выводов не сделал.

Курчатовский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.