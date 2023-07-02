30-летнего жителя Курской области осудили за татуировки с нацистской символикой

30-летнего жителя Черемисиновского района осудили за демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области 1 июля.

Мужчина отбывал наказание в исправительном центре. Именно там он и совершил два этих преступления по ч.1 ст. 282.4 УК РФ. К слову, до уголовной ответственности его привлекали к административной - за пропаганду нацистской атрибутики. Но осужденный никаких выводов не сделал.

Курчатовский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначили два года принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.