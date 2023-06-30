В Курской области будут судить водителя, по вине которого погиб ребенок

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Курской области завершает расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего в Железногорском районе, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Трагедия произошла 8 июля 2022 года примерно в 19:40. на четвертом километре автодороги «Михайловка-Остапово – Андросово» Железногорского района Курской области.

36-летний водитель, управляя автомобилем Ауди А4, ехал со стороны слободы Михайловка в сторону деревни Солдаты. Здесь он сбил девятилетнего ребенка.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован, а позднее скончался, сообщили в УМВД региона.

В настоящее время водителю, по вине которого произошло ДТП, предъявлено обвинение. Проходит процессуальная процедура ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд, добавили в УМВД.