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НовостиПроисшествия30 июня 2023 10:57

В Курской области будут судить водителя, по вине которого погиб ребенок

Трагедия произошла год назад
Ольга ДАНИЛОВА

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Курской области завершает расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего в Железногорском районе, в результате которого погиб несовершеннолетний.

Трагедия произошла 8 июля 2022 года примерно в 19:40. на четвертом километре автодороги «Михайловка-Остапово – Андросово» Железногорского района Курской области.

36-летний водитель, управляя автомобилем Ауди А4, ехал со стороны слободы Михайловка в сторону деревни Солдаты. Здесь он сбил девятилетнего ребенка.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был госпитализирован, а позднее скончался, сообщили в УМВД региона.

В настоящее время водителю, по вине которого произошло ДТП, предъявлено обвинение. Проходит процессуальная процедура ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд, добавили в УМВД.