В Курске сгорел торговый павильон

В 06:26 29 июня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в торговом павильоне на проспекте Клыкова в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные спасатели 20 ПЧ Курска, сотрудники полиции, работники электрических сетей, медики скорой помощи.

По данным МЧС в результате пожара в торговом павильоне, огнем повреждена стена, остальные имеют следы термического повреждения.

К ликвидации пожара привлекали 29 человек и девять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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