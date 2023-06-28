В Курской области простятся с погибшими в СВО

В ходе специальной военной операции погибли бойцы. Об этом сообщили в Правительстве Курской области.

Погиб курянин, старший сержант контрактной службы Михаил Куляев. Михаил Владимирович учился и работал в Железногорске, увлекался спортом. Он честно и мужественно выполнял свой воинский долг.

10 июня 2023 года погиб 22-летний Станислав Золотухин. Станислав Геннадьевич – рядовой контрактной службы из Ульяновской области. По желанию родственников и близких он будет захоронен на гражданском кладбище в деревне Ярославка Хомутовского района Курской области.

- Соболезнуем родным и близким Михаила и Станислава. Вечная память, - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 22 июня при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции погиб курянин, уроженец Пристенского района Курской области, младший сержант Виктор Коломейцев. Он родился 21 августа 1989 года.

Об утрате сообщили в Доме Советов.

Виктор Владимирович был призван на службу в сентябре 2022 года по мобилизации. Участвовал в СВО в должности маскировщик инженерно-маскировочного отделения саперного полка Западного военного округа.