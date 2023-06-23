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НовостиПроисшествия23 июня 2023 7:16

Под Курском пожарные вывели из горящего дома 15 человек

ЧП произошло в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА

Сообщение о пожаре в Железногорске Курской области на улице Мира поступило 23 июня ранним утром в 4:24. Через несколько минут на месте были огнеборцы 11 пожарно-спасательной части. Из окна квартиры на шестом этаже шел черный дым. Сотрудники МЧС России приступили к разведке, спасению людей и тушению пламени. Всего на свежий воздух вывели 15 жильцов многоэтажки, в подъезде было сильное задымление, выйти самостоятельно было невозможно, пояснили в МЧС региона. Люди не пострадали. В квартире, где произошел пожар, никого не было.

В результате происшествия огнем полностью уничтожена отделка балкона, на кухне – мебель, техника и личные вещи, закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. Причины пожара устанавливают.