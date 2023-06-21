Под Курском утонул 17-летний парень

Курянам рекомендуют быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о гибели на воде. Трагедия произошла на реке Псел в Обояни Курской области. На место происшествия были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Обоянского района, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Из водоема извлекли тело 17-летнего молодого человека.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).