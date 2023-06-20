Курские школьники смогут пройти летние образовательные программы

Курсы рассчитаны на разные возрастные группы и уровень подготовки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр «Успех» приглашает школьников на летние дистанционные программы.

С 4 по 22 июля и с 8 по 29 августа Центр «УСПЕХ» предлагает школьникам пройти обучение по пяти программам дополнительного образования, рассчитанных на разные возрастные группы и уровень подготовки обучающихся.

«Цифровая иллюстрация в Adobe Illustrator»,

«Основы PHP и WEB-сервера»,

«Программирование на Javascript – твое будущее»,

«Наглядная геометрия» (в июле)

«Вектор» (в августе).

Для участия в программах участникам необходимо зарегистрироваться на выбранную программу и подать заявку на мероприятие «Обучение без границ» по ссылке: https://р46.навигатор.дети/activity/1322 в АИС «Навигатор дополнительного образования Курской области» до 2 июля 2023 года.