В Курске загорелся моторный отсек автобуса

ЧП произошло, когда "Волгабас" двигался по маршруту Фото: Светлана ВОЛКОВА

В региональном Минтрансе сообщили, что в 17:45 при движении по маршруту №50 в сторону микрорайона Волокно Курска у автобуса Volgabus 10535 произошло возгорание в моторном отсеке.

- Увидев дым, водитель остановил автобус, открыл все двери, эвакуировал пассажиров, обесточил автобус и приступил к тушению, - пояснили чиновники.

Возгорание было оперативно локализовано, пострадавших нет. Ущерб минимальный. Предположительной причиной возгорания называют лопнувший патрубок над турбиной. Транспортное средство эвакуатором доставили в парк.

Сотрудники ремонтного производства выясняют причину возгорания, после чего совместно с заводом-изготовителем будут приняты меры для того, чтобы подобное не повторилось, добавили в Минтарнсе.