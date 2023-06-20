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НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:05

В Курске загорелся моторный отсек автобуса

Водитель успел эвакуировать пассажиров и потушить пожар
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
ЧП произошло, когда "Волгабас" двигался по маршруту

ЧП произошло, когда "Волгабас" двигался по маршруту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В региональном Минтрансе сообщили, что в 17:45 при движении по маршруту №50 в сторону микрорайона Волокно Курска у автобуса Volgabus 10535 произошло возгорание в моторном отсеке.

- Увидев дым, водитель остановил автобус, открыл все двери, эвакуировал пассажиров, обесточил автобус и приступил к тушению, - пояснили чиновники.

Возгорание было оперативно локализовано, пострадавших нет. Ущерб минимальный. Предположительной причиной возгорания называют лопнувший патрубок над турбиной. Транспортное средство эвакуатором доставили в парк.

Сотрудники ремонтного производства выясняют причину возгорания, после чего совместно с заводом-изготовителем будут приняты меры для того, чтобы подобное не повторилось, добавили в Минтарнсе.