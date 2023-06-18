Обвиняемую в удушении сожителя курянку арестовали

Обвиняемую в удушении сожителя и сокрытии его тела курянку арестовали. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

46-летней женщине предъявили обвинение в убийстве своего 63-летнего сожителя. По версии следствия, во время ссоры она подошла к лежащему на полу мужчине и руками сдавила его шею. Когда он перестал дышать, курянка спрятала тело в кладовой.

- Фигурантка уголовного дела не работает. Постоянного источника дохода и места жительства не имеет, может скрыться от следствия, суда и продолжить заниматься преступной деятельностью, - добавили в пресс-службе.

Преступление относится к категории особо тяжких, поэтому женщине грозит до 15 лет лишения свободы.