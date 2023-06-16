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НовостиСпорт16 июня 2023 15:03

Курские баскетболистки завоевали «Кубок ПАРИ 2023» в составе сборной России

Турнир финишировал в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы РФБ.

Фото пресс-службы РФБ.

В заключительной встрече первая сборная России вновь сыграла с командой Белоруссии. И опять коллектив Александра Ковалева одержал крупную победу – 91:51. Игроки курского «Динамо» Анна Буровая и Елизавета Комарова вышли в стартовой пятерке. В итоге Аня к шести очкам добавила семь передач, а Лиза сделала четыре паса и набрала два балла. Кроме того, со скамейки вышла Олеся Сафонова – у нее девять очков, по три подбора и передачи.

Также в турнире участвовали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Анастасия Олаири Косу, ныне выступающая за екатеринбургский УГМК, и Яна Эльберг, играющая за «Динамо-Фарм».