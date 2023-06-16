В Курске подрядчик провернул аферу при ремонте медучреждения

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Курску расследовал уголовное дело по факту мошенничества при ремонте медицинского учреждения. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В 2021 году подрядчик умышленно приобрел и установил на объекте более дешевое оборудование худшего качества, чем было предусмотрено сметной документацией. Ущерб составил более 140 тысяч рублей. Несоответствие удалось своевременно выявить. Фигурант после предъявления претензии о качестве работ устранил нарушение и установил оборудование, предусмотренное сметной документацией. Впрочем, ему придется отвечать перед законом в соответствии с ч.3 ст. 30 ч. 3 ст.159 УК РФ. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до шести лет лишения свободы.