На Коренской ярмарке впервые пройдет конкурс «Курская буренка - 2023»

В павильоне «Пищевая и перерабатывающая промышленность. Агропромышленный комплекс» свои достижения представят 18 предприятий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в рамках XXII Коренской ярмарки впервые пройдет конкурс на лучшую молочную корову «Курская буренка - 2023».

Министерство сельского хозяйства Курской области организует работу трех экспозиций. В павильоне «Пищевая и перерабатывающая промышленность. Агропромышленный комплекс» свои достижения представят 18 предприятий региона, будет организована дегустация продукции. Также при поддержке Центра компетенций в АПК на ярмарке свою продукцию продемонстрируют фермерские хозяйства региона.

На выставке сельскохозяйственной техники посетители увидят около 200 единиц сельскохозяйственной техники – тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, технику для заготовки кормов, посевные и почвообрабатывающие орудия, свеклоуборочную технику, погрузчики различных типов. Также здесь будут представлены зерносушильное оборудование, техника для подработки зерна, навигационно-связное оборудование, передовая техника и технологии.

На этой же площадке разместят и экспозиции основных поставщиков минеральных удобрений, средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур.

На выставке сельскохозяйственных животных в этом году будут представлены различные породы крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов, домашней птицы.

Также пройдут соревнования механизаторов и косарей, конкурс дояров