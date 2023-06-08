Врачи спасли курянина с расслоением аорты. Как рассказали в региональном правительстве, 62-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского. Где ему провели сложную высокотехнологичную операцию.

Изначально пациента с жалобами на боли в груди и сильную одышку скорая привезла в кардиологическое отделение регионального сосудистого центра. Медики диагностировали у него расслоение аорты. Это представляло большую угрозу для жизни: разрыв ослабленной стенки сосуда мог привести к обширному внутреннему кровотечению, инсульту, нарушению деятельности всех жизненно важных органов. Мужчине требовалась срочная операция в федеральном медицинском центре.

Перевозка автотранспортом была невозможна, поэтому сотрудники санавиации областной больницы на вертолете доставили пациента в Московскую область. Путь от реанимации РСЦ в Курске до реанимации госпиталя занял три с половиной часа. Медики провели мужчине операцию по протезированию аорты и аортального клапана. Сейчас он проходит лечение.