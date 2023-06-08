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НовостиОбщество8 июня 2023 13:26

Тысяча выпускников Курска написала ЕГЭ по обществознанию 8 июня

Минимальный балл по предмету составляет 42 балла
Анна ГРЕБЕНКИНА

Курские выпускники сдали ЕГЭ по обществознанию 8 июня. На него зарегистрировались 1064 человека. Об этом сообщили в городском комитете образования.

Работа состояла из 25 заданий: 16 – с коротким ответом, девять – с развернутым. На их выполнение у старшеклассников было 3 часа 30 минут. За порядком в пунктах проведения экзамена следил 51 общественный наблюдатель.

Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Напомним, 5 июня курские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике. На первый экзамен заявились 456 человек, на второй - 362.