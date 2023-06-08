Курская пенсионерка лишилась более одного миллиона рублей при попытке заработать

Не имея собственных сбережений, женщина оформила два кредита и, взяв в долг у знакомых, перевела лжеброкерам один миллион 190 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Звонок от незнакомца с предложением заработать на инвестициях застал жительницу Курска на дачном участке. Потерпевшая решила воспользоваться случаем. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Куратор помог пенсионерке зарегистрировать на виртуальной площадке и открыть собственный счет. Женщина внесла девять тысяч рублей и сразу увидела на экране прибыль. Злоумышленники убедили потерпевшую, что крупные капиталовложения принесут больший доход. Не имея собственных сбережений, женщина оформила два кредита и, взяв в долг у знакомых, перевела лжеброкерам один миллион 190 тысяч рублей. Когда же выманивание средств продолжилось, и курянка обратилась в полицию. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают участников преступной схемы. Сотрудники полиции рекомендуют игнорировать подобные звонки и не совершать поспешные финансовые сделки.