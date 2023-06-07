Доходы бюджета Курской области за 2022 год составили более 103 млрд рублей

В бюджет Курской области за 2022 год поступило доходов 103,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Эта цифра на 5,8 млрд или на шесть процентов превышает доходы 2021 года. Расходы областного бюджета составили 105,9 млрд с ростом к уровню 2021 года на 18,2 млрд, или 20,8%.

Как и в предыдущие годы, в 2022-м приоритетными направлениями оставались социальная сфера, выполнение национальных целей и стратегических задач. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплата заработной платы и детских пособий, перечисления ветеранам труда и труженикам тыла, прочие социально значимые выплаты.

Государственный долг Курской области составил более 10 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 1,6 млрд рублей.

По итогам 2022-го наш регион значительно улучшил свои позиции по уровню открытости бюджетных данных и по сравнению с 2021-м вошел в группу А: субъекты с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Курская область занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа, уступая лишь Московской, и поднялась с 20-го места на 11-е в рейтинге по РФ.