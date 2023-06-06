Под Курском пропал девятилетний мальчик

ЧП произошло в Железногорском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области пропал 9-летний мальчик. Артема Яковенко видели 6 июня около 13:00 в поселке Тепличный Железногорского района Курской области. С тех пор о его местонахождении нет никаких сведений.

Мальчик был одет в синюю футболку, серые брюки и серые закрытые туфли. Нужны добровольцы для поиска: https://vk.com/wall-44532194_53997

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8 (999) 381-38-71 или 8 (47148)2-64-55. Пожалуйста, поделитесь этой информацией!