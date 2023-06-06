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НовостиПолитика6 июня 2023 15:37

В СВО погибли куряне Вадим Крюков и Андрей Денисов

Об утрате сообщили власти региона
Ольга ДАНИЛОВА

В ходе специальной военной операции погибли куряне, сообщили в Правительстве Курской области.

5 июня простились с добровольцем, уроженцем поселка Черемисиново Вадимом Крюковым, 1979 года рождения. Вадим Иванович погиб в Артемовске.

Доброволец Андрей Денисов из Курска также погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Андрею Павловичу был 41 год. Он погиб 24 апреля 2023 года.

- Соболезнуем родным и близким Вадима и Андрея. Светлая память, - добавили в Доме Советов.