В СВО погибли куряне Вадим Крюков и Андрей Денисов

В ходе специальной военной операции погибли куряне, сообщили в Правительстве Курской области.

5 июня простились с добровольцем, уроженцем поселка Черемисиново Вадимом Крюковым, 1979 года рождения. Вадим Иванович погиб в Артемовске.

Доброволец Андрей Денисов из Курска также погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Андрею Павловичу был 41 год. Он погиб 24 апреля 2023 года.

- Соболезнуем родным и близким Вадима и Андрея. Светлая память, - добавили в Доме Советов.