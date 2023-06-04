5 июня в Курской области будет до +22

В понедельник в регионе потеплеет Фото: Даниил НАЙХИН

5 июня в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный 5-10 метров в секунду. Температура: ночью 5-10°, днем 17-22°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,10 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.