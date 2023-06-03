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НовостиОбщество3 июня 2023 20:08

В Курской области ночью 4 июня похолодает до нуля градусов

Днем столбик термометра поднимется до +20
Ольга ДАНИЛОВА
Существенных осадков в регионе не ожидается

Существенных осадков в регионе не ожидается

Фото: Даниил НАЙХИН

4 июня в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 0-5° тепла, днем 15-20°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.