В Курской области ночью 4 июня похолодает до нуля градусов

Существенных осадков в регионе не ожидается Фото: Даниил НАЙХИН

4 июня в регионе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 0-5° тепла, днем 15-20°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,1 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.