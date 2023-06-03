В Курске из-за аварии горячую воду перекрыли в двух детсадах, поликлинике и жилых домах

Очередное ЧП произошло на тепломагистрали Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с повреждением на теплосети на улице Павлуновского, выявленным АО «Квадра» - «Курская генерация», с 3 июня до 5 июня (17:00) будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

- 2-й Запольный переулок, дом 30;

- 4-й Трудовой переулок, дом №7;

- Улица Запольная, 39а детский сад №79, 43а поликлиника №5, 41б детский сад №71, д.60, 60а, 43, 41, 45а;

- Улица Скорятина, дома 190, 190а, 190б, 190в;

- Улица Павлуновского, 112.