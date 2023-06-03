В Курском драмтеатре установят 812 новых кресел из бука

В новом сезоне зрители смогут оценить не только постановки, но и обновленный интерьер Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году сезон в Курском драмтеатре закрыли немного раньше. Напомним, малая сцена продолжает работу, а в большом зале сейчас идет ремонт.

Подробнее обо всем рассказал директор Курского драматического театра Сергей Конев:

- Мы сняли 812 кресел, и это же количество новых кресел будет установлено. Зрительный зал полностью будет в бежево-коричневых тонах, в общем стиле нашего театра. Кресла изготовлены из натуральной древесины бука, а также современных высокотехнологичных материалов. Мы очень тщательно выбирали новые кресла: помимо комфорта и практичности, особое внимание уделили и внешнему виду.

По поводу ремонта сцены отмечу, что в этом году мы только покрасим и кое-где подделаем сам планшет сцены. В июле активно начнем заниматься ремонтом помещения, где будет располагаться наш будущий театральный музей. Сейчас идет генеральная уборка в фойе: чистим перила, приводим в порядок лестницы, ковровые дорожки. За лето постараемся максимально облагородить наше фойе и зрительный зал.