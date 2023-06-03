В Курске стартует новый сезон проекта «Зона газона – умные пикники»

Проект реализуется в регионе с 2017 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартует седьмой сезон проекта «Зона газона – умные пикники» – «Зона газона. Курс на креативность». Открытие пройдет 10 июня в 15:00 на территории «Потока». Приглашают всех!

Первое мероприятие посвящено теме креативных индустрий и людям, которые создают креативную экономику в России и, в частности, в Курской области. Всех гостей ждут:

деловая программа с сессиями про креативные индустрии и экономику, локальные бренды, креативное мышление, новые медиа и др.;

большая уличная площадка с лекторием в формате «открытый микрофон» для местных спикеров, уличной галереей с работами художников и фотографов, интерактивные площадки, фудкорты.

Просветительский проект реализуется в регионе с 2017 года и является социально-значимой инициативой студентов города Курска. С момента запуска его участниками стали 12 тысяч человек.