Под Курском отметят праздник «Троица — Зеленые святки»

Мероприятие состоится в селе Красниково Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июня в Парке мельниц в селе Красниково Пристенского района состоится второе из 12 мероприятий межрегионального проекта на базе этнокультурного центра «Парк мельниц – культура 365».

Откроет цикл «Троица — Зеленые святки». Праздник начнется в 12:00. Будет организована работа ремесленной ярмарки и подворий районов Курской области с угощениями. На сцене выступят известные музыкальные фольклорные и танцевальные коллективы области. Фольклорный ансамбль «Ларец» областного Дома народного творчества покажет традиционный обряд «Кумление». Гости смогут поучаствовать в обрядах по завиванию березки и пуску венков по воде.

Также пройдут мастер-классы по лепке из глины, росписи глиняных игрушек, изготовлению травяных кукол, лепке кожлянских свистулек, созданию украшений в технике «Канзаши».

Мастер-классы для детей подготовили и педагоги-наставники детского технопарка «Кванториум»: робототехника и программирование, геоинформационные технологии, 3D-моделирование. Самым активным представится возможность сыграть в футбол с роботами на площадке «Робофутбол».

Не обойдется праздник Святой Троицы без традиционного угощения – троицкой яичницы. Блюдо в этот день приготовит шеф-повар Егор Соловьев.