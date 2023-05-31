В Курской области пожарные нашли в сгоревшем доме тело 88-летнего мужчины

Фото: сайт СУ СКР по Курской области Фото: Предоставлено "КП"

Сообщение о пожаре в городе Обоянь поступило в диспетчерскую в 6.17 среды, 31 мая. На место отправились местные спасатели, полицейские, медики и работники электрических сетей.

По данным регионального ГУ МЧС, специалисты локализовали огонь в 06:22, еще через три минуты пожар ликвидировали. Пламя повредило жилой деревянный дом площадью 42 квадратных метра. Кроме того, в 6:30 спасатели обнаружили сгоревшее тело 88-летнего мужчины. По всей вероятности, хозяина жилища.

Региональный СУ СКР начал проверку по факту гибели пенсионера. Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем - курение в доме.