Курянин поставил перед своим домом пограничный столб

Воплотить идею Александру Федоровичу помогли местные умельцы

В День пограничника, который в России отмечали 28 мая, на улице Веселой в местечке Свобода Золотухинского района Курской области появился необычный арт-объект.

Хозяин дома Александр Шевцов в прошлом пограничник. К празднику он решил установить перед домом скульптурную композицию на пограничную тему. Так на улице появились пограничный столб и фигура собаки. Воплотить идею Александру Федоровичу помогли местные умельцы, сообщает "Друг для друга".

Кстати, история праздника берет свое начало 105 лет назад, когда декретом Совета народных комиссаров была создана пограничная охрана границы РСФСР.

Тогда, в 1918 году, в сложнейшей ситуации созданное Главное управление пограничной охраны занималось борьбой с контрабандой и нарушениями государственной границы.