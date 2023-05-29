В Курске сгорела котельная

28 мая в 17.08 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в Курске на улице Дубровинского.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5, №4, №2 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, электрические сети газовая служба.

- В результате пожара огнем повреждена котельная установка, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.

Огонь тушили 20 человек и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).