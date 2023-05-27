В Курске во время движения загорелась легковушка

В 19:40 26 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля. ЧП произошло в момент, когда машина ехала на Льговском повороте в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь удалось потушить в 19:53.

В результате пожара поврежден легковой автомобиль Фольксваген Пассат.

К ликвидации пожара привлекались девять человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают, рассказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.