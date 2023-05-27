В Курске прошел этап Всероссийского хорового фестиваля

В этом году фестиваль посвящен музыкальному наследию Сергея Рахманинова Фото: Светлана ВОЛКОВА

В большом Областном Дворце культуры состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В этом году он был посвящен музыкальному наследию Сергея Рахманинова.

Яркое событие объединило 48 ребят из детских школ искусств, 45 студентов Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, 64 студента КГУ, 54 певца профессиональных хоров!

Жюри:

Ольга Стець – председатель жюри, кандидат искусствоведения, доцент

Роберт Григорьян – председатель регионального филиала НП "Всероссийское хоровое общество", заместитель министра культуры Курской области

Наталья Вродливец – почетный работник культуры и искусства Курской области, почетный работник СПО РФ, председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова.

Олег Рыльцов – почетный работник СПО РФ, преподаватель Курского музыкального колледжа-интерната слепых

Победу одержал смешанный хор «Хоровое дирижирование» музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова.