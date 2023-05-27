Курские легкоатлетки выиграли командный чемпионат России в эстафете

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Сочи проходит командный чемпионат России по легкой атлетике. В эстафете 4x400 среди женщин победили курянки Кристина Манцурова, Екатерина Купина, Екатерина Федяева, Елена Морозова. Их результат – 3 минуты 35,94 секунды. Вторыми стали девушки из Иркутской области - Кристина Вершинина, Ольга Родиошкина, Ирина Гущенец, Екатерина Иванова. Они отстали от наших землячек на две сотые секунды. Бронзу завоевали москвички Яна Руднева, Светлана Кузнецова, Валерия Савенкова, Екатерина Вахрушева. Их результат – 3 минуты 37,05 секунды.

А в эстафете 4x100 метров у курской команды (Манцурова, Дарья Ворфоломеева, Анастасия Проскурина, Снежана Салькова) второй результат. Результат наших землячек - 46,13 секунды. Победу праздновала сборная Брянской области (Анастасия Волкова, Полина Шауло, Ирина Сидоренко, Вера Филатова), опередившая курянок на 21 сотую секунды. Третий результат у Краснодарского края (Екатерина Левицкая, Наталья Погребняк, Анастасия Гончаренко, Ксения Примак) – отставание от курских легкоатлеток составило 14 сотых секунды.