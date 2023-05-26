В Курской области появятся новые особо охраняемые природные территории

Внесены изменения в схему развития и размещения ООПТ в Курской области на период до 2030 года. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Внесены изменения в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Курской области на период до 2030 года. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании комиссии по ведению Красной книги Курской области и ООПТ региона, дополнен перечень планируемых ООПТ. В него внесено 12 новых перспективных территорий. Двум из них - «Урочище Заломное» (лог Врадский) в Тимском районе и «Урочище Частая дубрава» в Горшеченском - планируется придать статус ООПТ уже в 2023 году.