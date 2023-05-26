В Курской области отремонтируют более 64 км федеральных дорог в 2023 году

Через территорию Курской области проходит более 483 км федеральных дорог. В этом году сдадут несколько участков автодороги А-142 Тросна – Калиновка. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Осенью введут в эксплуатацию участок в Дмитриевском районе. На федеральных трассах М-2 Крым и Р-298 Курск – Воронеж – Кшенский – М-4 «Дон» устроят тонкослойные покрытия и слои износа.

С опережением графика планируется открыть после капремонта участок автомобильной дороги Р-298 Курск – Воронеж. В результате проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос движения. В этом году завершатся работы на мостах через р. Селинский на трассе А-142 Тросна – Калиновка и р. Моква на автодороге М-2 Крым, а также на путепроводе трассы Р-298 Курск – Воронеж.