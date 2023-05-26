Курянин потратил чужие семь тысяч рублей

Подозреваемый забрал себе паспорт, деньги и банковскую карту, а от барсетки избавился как от ненужной улики. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Курский пенсионер по собственной невнимательности оставил сумку с документами и наличными сбережениями на скамейке возле дома по улице Карла Маркса. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след злоумышленника. Случайной находкой в преступных целях воспользовался курянин 1983 года рождения. Подозреваемый забрал себе паспорт, деньги и банковскую карту, а от барсетки избавился как от ненужной улики.

Мужчина признался, что устроил за чужой счет застолье с друзьями, потратив похищенную наличность. Но и на этом злоумышленник не остановился. На следующий день он совершил покупки в магазине, воспользовавшись чужой картой. Общая сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские изъяли паспорт потерпевшего и банковскую карту.