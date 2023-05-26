В Курск поступят десять электробусов КамАЗ-6282

В регионе идет постепенное обновление транспорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подписан договор о поставке десяти электробусов КамАЗ-6282 для Курска. Стоимость контракта — 478,8 млн рублей, в регион транспорт должен прибыть до конца октября. В декабре после обучения водителей и обкатки машин планируется запустить новую технику по маршруту «Онкоцентр – Московская площадь», сообщает Правительство региона.

Модель КамАЗ-6282 — это полностью низкопольный электробус, созданный для городской среды: вместимость до 85 человек, 33 сидения, оборудование для безналичной оплаты. Этот вид транспорта отличается доступностью для маломобильных пассажиров.

Электробус не зависит от контактной сети, и это решает проблему простоев при обрывах и ДТП на проезжей части. Заявленный срок эксплуатации — десять лет.

В апреле по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курск уже поступило 15 новых троллейбусов.