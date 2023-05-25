В Курске отремонтировали остановочные павильоны

Ранее были установлены остановочные комплексы по улицам Ленина, Радищева и другим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядчик в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети отремонтировал остановочный павильон на остановке «Завод Прибор» по улице 50 лет Октября в сторону улицы Пучковки.

В мае были также отремонтированы остановочные павильоны по улицам Заводской, 79 ост. «Лицей № 21»; Пучковке в районе дома № 110; Запольной в районе дома № 47; Тропинке в районе пересечения с проспектом Победы, Понизовке ост. «Березовая», 50 лет Октября «ЮЗГУ» в сторону улицы Дзержинского, 50 лет Октября «ЮЗГУ» в сторону улицы Запольной и 50 лет Октября ост. «Сады» .сообщили в мэрии Курска.

Напомним, ранее были установлены остановочные комплексы по улицам Ленина, Радищева, Карла Маркса, Сонина, Перекальского, проспекту Победы и Красной площади.